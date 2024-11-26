İsrail Lübnan'a Üç Koldan Saldırdı! 13 Can Kaybı

Bir yıldan uzun süredir İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, son aylarda da Lübnan'da katliamlar devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı. Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA