İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: En Az 6 Ölü

İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: En Az 6 Ölü

Filistin ve Lübnan’da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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