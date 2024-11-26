İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: En Az 6 Ölü

Filistin ve Lübnan’da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA