Trump'tan Çok Sert 'Sınır' Hamlesi! 'İş Birliği Yapmayan Eyaletlerin Ödeneği Kesilmeli'

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerde 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın en öne çıkan vaatlerinden "sınır güvenliği" idi. Bu doğrultuda görevlendirdiği ve "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan, yeni hükümetin bu konudaki çalışmaları konusunda açıklamalar yaptı.

Sınır güvenliğinden sorumlu kişi olan Homan, Fox kanalına verdiği röportajda, Trump'ın yeni hükümetinin kararlarına ilişkin, "Eğer 'İş birliği yapmayacağım, sizi engelleyeceğim.' diyen bir valiniz varsa o zaman o eyaletin federal ödeneği kesilmeli" dedi.

Homan, "Demokratların iktidardayken federal ödenekleri Cumhuriyetçilere karşı kullandığını" savunarak, Demokrat Partililerin, Trump hakkındaki görüşlerini bir kenara bırakarak iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Demokrat Partili Illinois Valisi JB Pritzker ile California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın sınır politikalarına karşı çıkacaklarını söylemişti.

Demokrat Partili Arizona Valisi Katie Hobbs ise Trump hükümetiyle sınır güvenliği konusunda işbirliği yapacağını belirtmişti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Kaynak: AA