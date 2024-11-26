İki Ferrari, Bir McLaren Elva, Bir Bentley... Tarihin En Pahalı Trafik Kazası! Toplam Hasar Dudak Uçuklattı

Avusturya’nın, İsviçre yakınındaki Pfunds dağ yolunda yaşanan kaza dünya gündemine yerleşti. Toplam değerleri yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank’ı olan dört lüks arabanın boş yolda birbirine girmesi "tüm zamanların en pahalı trafik kazası" olarak anılmaya başlandı. Bir McLaren Elva, bir Ferrari La Ferrari, bir Ferrari 812 Superfast ve bir Bentley Continental GTC'nin karıştığı kazada dünyanın en lüks dört otomobili birden ağır hasar gördü.

3. SIRADAKİ ARAÇ ÇARPTI

Sözcü'de yer alan habere göre; üçüncü sırada giden ve 500 bin İsviçre Frank’ının üzerinde bir fiyatı olan Ferrari 812 Superfast, sürücüsünün güneşten gözünün kamaşmasıyla, dünyada yalnızca 499 örneği bulunan 4 milyon İsviçre Frank’ı değerindeki Ferrari La Ferrari’ye çarptı.

O da önündeki 1.7 milyon İsviçre Frank’ı değerindeki McLaren Elva’ya çarptı. En arkadaki 300 bin Frank değerindeki 610 beygir gücündeki Bentley de duramayıp önündeki Ferrari Superfast’a arkadan vurdu.

EN BÜYÜK HASAR FERRARİ'DE

En büyük hasarın 963 beygir gücündeki Ferrari LaFerrari’de olduğu belirtiliyor. Toplam hasarın 1.8 milyon İsviçre Frank’ı olduğu hesaplanıyor. Yaşları 40 ile 52 arasındaki sürücüler yaralanmazken, kazanın duyulmaması için büyük çaba harcadı.

Kaynak: Sözcü