Clio’ya 5.803 TL, Ferrari’ye 230 bin TL MTV! İşte En Çok Satan Otomobillerde 2025 MTV Tarifesi

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu. 1 Ocak’tan itibaren eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim ya da artırım yetkisini kullanmazsa zam oranı yüzde 43,93 olacak. Bu kapsamda Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen yeni MTV tarifesi ile milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği rakamlar da ortaya çıktı.

A Haber’in aktardığı bilgiye göre, 2025 yılında yeni otomobil alacaklar ya da 1-3 yaşında otomobile sahip olanlar; aracın motor silindir hacmine göre 4.834 lira ile 230 bin lira arasında değişen tutarlarda MTV ödeyecek. En yaygın ödenecek MTV ise 10.112 lira ile motor silindir hacmi 1.3 - 1.6 arasında olan otomobillere ait olacak.

FERRARI’Sİ OLANA 230 BİN TL MTV

Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4.033 TL'den 5.803 TL'ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 7.026 TL'den 10.112 TL'ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12.414 TL'den 17.886 TL'ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230.698 TL olacak. Örneğin; Ferrari'nin ilk SUV'u Purosangue'ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL'yi bulacak.

CLIO'DA MTV 5 BİN 803 TL

Türkiye'de en çok satılan otomobillerden olan Fiat Egea için de 2025'te ödenecek MTV 10.112 TL'ye yükseldi. 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5.803 TL olacak. Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10.112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL'yi bulacak.

MOTOSİKLET MTV’Sİ 899 LİRADAN BAŞLAYACAK

1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV ise 899 lira ile 11.667 lira arasında değişecek. En çok satılan motosikletler olan 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 899 TL olurken, 251-650 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip motosikletlerin sahipleri 1.862 TL ödeyecek. 651-1200 cc'lik motosikletlere sahip olanlar ise 4.808 TL ödemek durumunda kalacak. Diğer yandan, 1-6 yaş arasında panelvan araçların sahipleri 1.9 metreküp silindir hacmine kadar 7.707 TL, aynı yaş aralığındaki minibüs sahipleri 5.780 TL ödeyecek. 1.5 tona kadar ağırlıktaki kamyonetler için MTV tutarı 5.183 TL, 1.5 - 3.5 ton arası kamyonetler için tutar 10.500 TL olacak.

TOGG MTV’Sİ 15 BİN TL’YE YAKLAŞACAK

Elektrikli araçların MTV'leri içten yanmalı motorlara kıyasla daha yüksek... Buna göre, en çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) sahipleri önümüzdeki yıl için 14.716 TL MTV ödeyecek. Bu tutar aslında 1.6 - 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motora sahip otomobillerle neredeyse aynı seviyede. Diğer yandan, motor gücü 181-210 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 22.413 TL olurken motor gücü 211-240 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 35.240 TL'yi bulacak. Önümüzdeki yıl 300 kW motor gücüne ulaşan lüks bir elektrikli spor otomobil, örneğin, Porsche Taycan için ödenecek MTV tutarı ise 57.675 TL.

1-3 YAŞ ARASI OTOMOBİLLERDE YENİ MTV TUTARLARI

EN ÇOK SATAN BİNEK OTOMOBİLLERDE YENİ MTV TUTARLARI

Kaynak: A Haber