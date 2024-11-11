Özel Okul Fiyatları Yine Gündemde: Erken Kayıt Dönemi Bile Yüzde 100 Zamla Başladı

Öğrenciler yeni dönem için heyecanla beklerken, özel okulların fiyatlarındaki yüksek zam oranı da velileri isyan ettirdi.

BirGün’de yer alan habere göre, özel okulların bazılarının ‘erken’ dönemi ocak ayından önce başlattığı, yeni dönem için kayıt ücretlerini de yüzde 80 zamla açtığı iddia edildi.

“EN AZ 350 BİN TL’LİK BİR MASRAF OLUŞUYOR”

Geçen yıla kıyasla yeni ücretlerde yüzde 60 oranında zam yapıldığını söyleyen bir öğrenci velisi “Eğitim ve yemek 215 bin TL. Üstelik bu rakamlara kitap, servis, kıyafet dahil değil. En az 350 bin TL’lik bir masraf oluşuyor. Erken kayıt fiyatı buysa sezon fiyatını düşünemiyorum” diyerek tepki gösterdi.

TÜKODER BAŞKANI: BU FAİZSİZ KREDİ KULLANIMIDIR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal “Yıllık oranlar belli olmadığı halde yeni eğitim öğretim dönemi için bir ücret belirlemek niyet okumaktan öteye gitmeyecektir. Okulun kapandığını düşünün, ödenen para ne olacak? Eğitim yılı yeni başlamışken on ay sonrası için erken kayıt indirimi söylemi ile ücret talep etmek faizsiz kredi kullanımıdır” ifadelerini kullanarak bu zammın yasal olmadığına dikkat çekti.

Kaynak: BirGün