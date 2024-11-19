Otomotiv Devi İflas Etti: Elinde Kalan Lüks Otomobiller 520 Bin Liradan Satılacak
Elektrikli araç pazarının öncülerinden biri olarak kabul edilen Fisker, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflas etti. Şirketin üretim bandında bekleyen binlerce otomobil, katalog fiyatlarının yarısına satıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk ve tedarik zinciri sorunları, birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Özellikle elektrikli araç üreticileri, artan üretim maliyetleri ve düşen talep nedeniyle zor günler geçirdi. Bu durum, bir zamanlar geleceğin otomobili olarak görülen ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Fisker'in de iflas etmesine neden oldu.
Fisker'in iflası, elektrikli araç pazarında büyük bir belirsizlik yarattı. Sektörün diğer oyuncuları, benzer sorunlarla karşılaşmamak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldı. Özellikle küçük ölçekli elektrikli araç üreticileri, finansal kaynak bulmakta güçlük çekiyor.
520 BİN LİRADAN SATILDI
Fisker Automotive tarafından üretilen 3 binden fazla Ocean modeli SUV, markanın satışı için mahkemeden onay çıktı. Katalog fiyatının yaklaşık yarısında piyasaya sunulan araçlar, 15 bin dolar (yaklaşık 520 bin TL) bedelle alıcı buldu ve kısa sürede tükendi.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLACAK
Fisker'in iflası ile birlikte ikinci el otomobil pazarında yeni bir dönem başladı. Şirketin üretim bandında bekleyen binlerce otomobil, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak uzmanlar, bu araçların garanti kapsamı dışında kalacağı ve olası arızalarda kullanıcıların büyük sorunlar yaşayabileceği konusunda uyarıyor.
Fisker'in iflası, elektrikli araç pazarının henüz emekleme döneminde olduğunu ve bu sektörde istikrarın sağlanması için daha çok yolun kat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tüketiciler, elektrikli araç satın alırken sadece fiyat değil, aynı zamanda şirketin finansal durumu ve satış sonrası hizmetleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalı.