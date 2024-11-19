Otomotiv Devi İflas Etti: Elinde Kalan Lüks Otomobiller 520 Bin Liradan Satılacak

Fisker'in iflası, elektrikli araç pazarının henüz emekleme döneminde olduğunu ve bu sektörde istikrarın sağlanması için daha çok yolun kat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tüketiciler, elektrikli araç satın alırken sadece fiyat değil, aynı zamanda şirketin finansal durumu ve satış sonrası hizmetleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalı.