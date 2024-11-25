Lübnan Kaynakları Açıkladı: Biden ve Macron 36 Saat İçinde Ateşkes Kararını Duyuracak

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceği öne sürüldü.

Lübnan Kaynakları Açıkladı: Biden ve Macron 36 Saat İçinde Ateşkes Kararını Duyuracak

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.

'ATEŞKESE ÇOK YAKINIZ'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "ABD’li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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