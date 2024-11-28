İsrail Ateşkes Dinlemiyor! Yine Lübnan'ı Vurdu

İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlanırken, Tel Aviv cephesi Lübnan'ı yine vurdu. Saldırılarda 2 kişi yaralandı.

İsrail Ateşkes Dinlemiyor! Yine Lübnan'ı Vurdu

İsrail ordusu ateşkes dinlemedi. Ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef aldı.

İSRAİL ATEŞKES NEDİR BİLMİYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Lübnan'ın güneyindeki "10 köye yaklaşılmaması" uyarısı yapmıştı.

"Lübnan'ın güneyindeki Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama" çağrısı yapan Adraee, "Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar" ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdiİsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe GirdiDünya

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