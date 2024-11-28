Cezaevindeki İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Çocuk Yaptı! 'İşe Yaradığına İnanamıyorum'

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay ülkede gündem olurken, duyanları şoke etti. Daisy Link isimli kadın ve Joan Depaz adındaki erkek, tam iki yıldır cezaevinde cinayet suçundan tutuklu bulunuyor. Ancak Link'in geçtiğimiz yaz, babası Depaz olan bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Bebeğiyle ilgili "O bir mucize, o bir lütuf" diyen 29 yaşındaki Daisy Link, hapishanede verdiği röportajda cezaevi yetkililerinin içişleri soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Kadın, hem kendisi hem de bebeğinin babası gözaltındayken nasıl hamile kalabildiğini anlattı.

'ÇOCUK YAPMAYA FIRSATIM OLMAYACAKTI'

People'ın aktardığına göre; hücresindeki havalandırma deliğinden Joan Depaz ile konuşabildiklerini söyleyen Link, birbirlerine notlar ve resimler göndererek romantik bir ilişki yaşamaya başladıklarını açıkladı. 23 yaşındaki Depaz, bebek sahibi olmak istediğini ancak uzun süre bu fırsatı bulamayacağını bildiğini anlatırken, Link de onunla çocuk sahibi olmayı denemeyi kabul ettiğini belirtti.

'HAVALANDIRMA DELİĞİNDE HAT OLUŞTURDUK'

İki mahkum, iki havalandırma deliği arasında bir hat oluşturmak için yatak takımını kullanırken, Depaz daha sonra çarşafa sarılmış meniyi havalandırmadan Link'e ilettiğini söyledi. Link ise "Onu neredeyse bir sigara gibi sarıyordu ve havalandırmadaki hatta bağlıyordu, ben de onu çekip çıkarıyordum. Oradan, mantar enfeksiyonu aplikatörlerinin içine yerleştirdim ve sonra oradan kendime uyguladım. İşe yaradığına inanamıyorum. Bence her şeyin bir nedeni var" diye konuştu.

'TIPKI MERYEM ANA GİBİ'

Sonunda Link, Depaz'ın çocuğuna hamile kalmayı başararak haziran ayında dünyaya getirdi. Kız çocuğu şu anda annesiyle birlikte yaşıyor.

Depaz da ikisinin birbirine hiç dokunmamış olmasına rağmen Link'in hamile kalmasının “Meryem Ana” gibi olduğu yorumunu yaptı.

Hapishane kayıtlarına göre ikili farklı hapishanelere alındı ama hala telefonla iletişim kuruyorlar ve kızlarıyla da video yoluyla görüşüyorlar.

Kaynak: Gerçek Gündem