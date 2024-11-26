Sevgililerin Katili Ev Sahipleri Çıktı

Niğde'de kiraladıkları evde cesetleri bulunan Ramazan Özkan ve sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın katil zanlıları, ev sahibi ve eşi çıktı. Şüpheliler, iki sevgiliyi kira anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüklerini itiraf etti.

Sabah'tan Hayrettin Yenel'in haberine göre, Bor ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası oto tamircisi Ramazan Özkan'a (40) ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, 22 Kasım'da otomobilini bir apartmanın önünde buldu. Özkan'ın bir süre önce apartmanın bodrum katındaki bir daireyi kiraladığı belirlendi.

EVDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Eve giren polis, Özkan ve yine kendisi gibi evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın'ın (48) cesetleriyle karşılaştı. Özkan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü, Yalçın'ın ise sert bir cisimle darp edildikten sonra boğulduğunu belirleyen polis, önce Yalçın'ın kocasını gözaltına aldı. Ancak olayla ilgisi olmadığı belirlenince serbest bırakıldı. Polis, dün evin sahibi olan ve ilçede esnaflık yapan Suat Hızar ve eşi Feriha Hızar'ı gözaltına aldı. Hızar çifti, Özkan ve Yalçın'ı, kira anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüklerini itiraf etti. İki şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Sabah