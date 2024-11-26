Meclis’te Yeni İttifak mı Doğuyor? Saadet-DEVA-Gelecek Görüşmeleri Sil Baştan

Ünsal Ergel/ANKARA

Saadet Partisi’nin 9. Kongresi’nde oyların büyük çoğunluğunu alarak seçilen Mahmut Arıkan genel başkan olmasının ardından Meclis kulisleri hareketlendi.

Halen 19+1 ile Meclis’in 6’ıncı siyasi parti grubu olan Saadet Partisi’nin Arıkan ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

DEVA TEKRAR DEVREDE

Daha önce Gelecek-DEVA-Demokrat Parti arasında yürütülen ittifak görüşmeleri bu defa Saadet Partisi üzerinden başladı. Kutlama görüşmelerinde Saadet’in Meclis’te daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin, önümüzdeki seçim sürecinde daha etkili olacağını ifade eden DEVA ve Gelecek Partili kurmaylar, ittifak görüşmelerine başlamayı önerdikleri ifade edildi.

'YENİDEN REFAH'I DA DAVET EDELİM'

Halen Saadet Partisi’nin 9 milletvekili olduğunu hatırlatan DEVA Partili yetkililer, yeni Genel Başkan Arıkan’ın ekibine “CHP’nin desteği ile 20’yi oluşturan grubun artık bu stresten kurtulması gerekiyor. Grubun daha da genişlemesi ve güçlenmesi gerekiyor. Bunun için Saadet-Gelecek-DEVA ittifakı ile sayıyı 34’e çıkarabiliriz. Hatta bu ittifaka Yeniden Refah’ı da davet edip, sağda güçlü bir alternatif ittifak oluşumunu sağlayabiliriz” önerisinde bulunduğu öğrenildi.

AK PARTİ'YE YAKIN MI?

Bu arada yeni grup görüşmelerine ilişkin Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan DEVA ve Gelecek Partili yetkililer, “Mahmut Arıkan’ın AK Parti’ye yakın olduğu” yönündeki iddiaları da cevap verdiler. Sonuçta adı geçen partilerin tümünün Milli Görüş tabanından geldiğini hatırlatan milletvekilleri, “Taban olarak da seçmen olarak da bir birine yakın partilerden bahsediyoruz. Milli Görüş geleneğinden gelen bu partilerin bir birine yakın olması ya da görüşmesi kadar normal bir şey olamaz. Ancak bundan farklı sonuçlar beklemek yanlış olur” dediler.

Aynı şekilde Saadet Partisi’nde Arıkan’dan sonra ki süreçte AK Parti’ye yakın bir siyaset yürüteceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden milletvekilleri, “Siyaset olmaz diye bir şey yoktur ama şu anda bu söylenen iddia eşyanın tabiatına aykırı” dediler.

Kaynak: Gerçek Gündem