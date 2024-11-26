Karda Kaybolmuşlardı... Yaşlı Çift Kuzuları ile Tavuklarına Sarılmış Halde Bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca acil durum merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden (AFAD) 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylası'nda bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu.

'KUZULARIM GELDİ Mİ' DİYE SORDU

Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Naciye Akın, ambulansa alınırken 'Kuzularım geldi mi' diye sordu. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA