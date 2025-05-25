Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu: Altın Palmiye İranlı Yönetmenin Oldu

Fransa'nın güney sahilinde sinema dünyasının kalbinin attığı 78. Cannes Film Festivali sona erdi. Bu yıl jüri başkanlığını Fransız sinema yıldızı Juliette Binoche'un yaptığı festivalde büyük ödül Altın Palmiye, İranlı usta yönetmen Jafar Panahi'nin "Un Simple Accident" adlı filmine verildi.

Panahi'nin Cannes'daki bu zaferi, politik baskılarla uzun yıllardır mücadele eden sinemacının uluslararası alandaki güçlü sinema dilini bir kez daha kanıtladı. 22 film arasından seçilerek Altın Palmiye'ye layık görülen "Un Simple Accident", 10 Eylül'de Fransa'da vizyona girecek.

Festivalin diğer kazananları da dikkat çekici yapımlardı. En İyi Yönetmen Ödülü, Brezilyalı Kleber Mendonça Filho'ya "L'Agent Secret" filmiyle verildi. Aynı filmdeki performansıyla Wagner Moura da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Fransız oyuncu Nadia Melliti'ye "La Petite Derniere" filmindeki rolüyle verildi. Norveçli Joachim Trier "Valeur Sentimentale" filmiyle Cannes'ın Büyük Ödülü'nü kazanırken, En İyi Senaryo Ödülü de "Jeunes Meres"in yaratıcıları Luc ve Jean-Pierre Dardenne'e gitti.

Jüri Ödülü, bu yıl iki filme birden verildi: İspanyol Olivier Laxe'in "Sirat"ı ve Alman Mascha Schilinski'nin "Sound of Falling"i, festivalin çok sesli yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Çinli yönetmen Bi Gan ise "Resurrection" filmiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, Cannes'da ilk filmleriyle yarışan yönetmenler arasında en başarılı bulunan Iraklı Hasan Hadi, "The President's Cake" ile Altın Kamera Ödülü'nün sahibi oldu.

GAZZE MESAJI

Kısa metraj kategorisinde ise Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'un "I'm Glad You're Dead Now" filmi ödüle değer görüldü. Barhom, ödül törenindeki duygusal konuşmasında saldırı altındaki Gazze'ye atıfta bulunarak, "20 yıl sonra Gazze Şeridi'ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım" dedi.

Festivalde ödül alan İspanyol yönetmen Olivier Laxe ise konuşmasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te tanıştığı bir taksicinin kendisine söylediği Kur'an ayetine atıf yaptı: "Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık."

Laxe, "Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA