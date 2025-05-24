Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı ‘boykot’ çağrısı sonrasında TRT’nin ‘Muhabir’ dizisindeki işine son verilen ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 78. Cannes Film Festivali'nde herkesi şaşırtan haberi duyurdu. Kimse bilmiyordu, görenler şoke oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu

‘Sen Çal Kapımı’, ‘Yargı’, ‘Sipahi’, ‘Bir Derdim Var’, ‘Kalbim Yangın Yeri’ gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan, Yargı’daki ‘Neva Hakime’ rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Cannes’a damga vurdu.

Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu - Resim : 1

4,5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

TRT'de yayınlanan 'Muhabir' dizisinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu, 78. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu - Resim : 2

CANNES'A HAMİLE KATILAN İLK TÜRK

Güzel oyuncunun kırmızı halıdaki büyük sürprizi ise görenleri hayrete düşürdü. Başak Gümülcinelioğlu, karnı burnunda poz verdi. Ünlü oyuncunun hamileliğini bu zamana kadar saklaması hayranlarını da şaşırttı.

Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu - Resim : 3

78. Cannes Film Festivali'nde yürüyen anne adayının 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan Gümülcinelioğlu, Cannes'a hamile olarak katılan ilk Türk oldu.

Ünlü Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan Cannes’ta Büyük Sürpriz! Kimse Bilmiyordu, Herkese Duyurdu - Resim : 4

TRT KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek vermesinin ardından TRT'nin Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu, şunları söylemişti: "Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından kazanıldığını layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak biliyorum ki, omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.

TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir'TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir'Magazin

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