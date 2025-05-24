Berna Laçin'i Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti... 'Nasıl Yaptın'

Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Berna Laçin bu kez yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından25 yıllık yakın arkadaşı Salih Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

'ANİ BİR ŞEKİLDE KAYBETTİM'

Pehlivan'ın ani bir şekilde vefat ettiğini duyuran Berna Laçin, Fişekhane'deki oyununu da iptal etti.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim, akşamki Fişekhane oyunum iptal. Çok özür dilerim.

Arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaşan Berna Laçin ‘Ah be güzel insan sevgili dostum Salih. Dolmayacak boşluğun. Nasıl yaptın böyle birden’ sözleriyle herkesi duygulandırdı.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 1970 yılının Ağustos ayında İzmir’de dünyaya geldi. Babası askeri pilot annesi ise ev hanımı olan Laçin, konservatuvarı kazandıktan sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı.

Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gören Laçin, eğitimine Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde devam etti. Kenter Tiyatrosu’nda Şafak Yıldızları isimli oyun ile profesyonel kariyerine adım attı.

1990 senesinde Şehir Tiyatrosu’na giren güzel oyuncu, ilerleyen süreçte ise televizyon ile tanıştı ve sunucu ve oyuncu olarak birçok başarılı projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. 1996 senesinde sunduğu Taksi isimli program ile tanındı.

Ardından Fox Tv’de ekranlarında Çocuktan Al Haberi adlı programını sundu, hem sunucu hem de oyuncu olarak kariyerini sürdürdü.