TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar kapsamında yapılan boykot çağrısına destek veren oyunculardan Aybüke Pusat, TRT'de başrolünü üstlendiği "Teşkilat" dizisinden çıkarıldı. Ardından kendisine destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu'nun da TRT yapımlarındaki görevlerine son verildi.

'DOĞRU YERDE DÜRÜSTÇE KONUŞURUM'

Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu, TRT’nin "Muhabir" dizisinden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gümülcinelioğlu, annesinin ülkenin birçok köyünde hizmet vermiş, kendi ayakları üzerinde duran bir ebe-hemşire olduğunu anlattı. Kendisine de hakkını savunmanın öğretildiğini belirten ünlü oyuncu, "Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti. Atatürk’ü, ülkemi, kültürümü, dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edindim" dedi.

'EKMEĞİ ER YA DA GEÇ HAK EDEN KAZANIR'

Hiç kimsenin işinde ve hakkında gözünün olmadığını, emekleriyle bir yerlere geldiğini ve bazen 3 işte çalıştığını söyleyen Gümülcinelioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından kazanıldığını layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak biliyorum ki, omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi