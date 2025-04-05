TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir'

Boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek vermesinin ardından TRT'nin Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gümülcinelioğlu, emeğe çok saygısının olduğunu vurguladığı açıklamasında, "34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir" ifadelerini kullandı.

Esma Karayel Esma Karayel
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TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar kapsamında yapılan boykot çağrısına destek veren oyunculardan Aybüke Pusat, TRT'de başrolünü üstlendiği "Teşkilat" dizisinden çıkarıldı. Ardından kendisine destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu'nun da TRT yapımlarındaki görevlerine son verildi.

'DOĞRU YERDE DÜRÜSTÇE KONUŞURUM'

Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu, TRT’nin "Muhabir" dizisinden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gümülcinelioğlu, annesinin ülkenin birçok köyünde hizmet vermiş, kendi ayakları üzerinde duran bir ebe-hemşire olduğunu anlattı. Kendisine de hakkını savunmanın öğretildiğini belirten ünlü oyuncu, "Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti. Atatürk’ü, ülkemi, kültürümü, dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edindim" dedi.

TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama! 'Omurga Her Şeydir' - Resim : 1

'EKMEĞİ ER YA DA GEÇ HAK EDEN KAZANIR'

Hiç kimsenin işinde ve hakkında gözünün olmadığını, emekleriyle bir yerlere geldiğini ve bazen 3 işte çalıştığını söyleyen Gümülcinelioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından kazanıldığını layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak biliyorum ki, omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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