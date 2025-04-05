Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evleniyor. Aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Erol, "Milyon kez evet" notunu düştü.

Esma Karayel Esma Karayel
Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Nişanlandıkları ve 1.5 ay sonra nikah masasına oturma kararı aldıklarını duyuran ünlü çiftin ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Eda Erol, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" demişti.

EVLENİYOR

Bir süredir sessiz sedasız ilişkisini yaşayan Eda Erol, sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan aldığı evlenme teklifini paylaştı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla duyuran Eda Erol'un sevgilisinin pilot olduğu öğrenildi.

Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Magazin haberleri Evlilik
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Ünlü Komedyene 4 Ayrı Cinsel Saldırı Suçlaması Ünlü Komedyene 4 Ayrı Suçlama
Yasemin Kay Allen ile Eski FBI Ajanı Sevgilisi Erdal Kaya Barıştı Yeniden Birlikteler
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ÇOK OKUNANLAR
ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Apar Topar Final Yapıyor
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil
Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler