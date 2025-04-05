Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Nişanlandıkları ve 1.5 ay sonra nikah masasına oturma kararı aldıklarını duyuran ünlü çiftin ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Eda Erol, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" demişti.

EVLENİYOR

Bir süredir sessiz sedasız ilişkisini yaşayan Eda Erol, sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan aldığı evlenme teklifini paylaştı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla duyuran Eda Erol'un sevgilisinin pilot olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi