Beren Saat'ten TRT Kadrosundan Çıkarılan Oyunculara Kefilli Destek

Sosyal medyada yayılan boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu’nun TRT’deki işlerine son verilmişti.

Ünlülerden dizi kadrolarından çıkarılan oyunculara destek artarken bir destek de ünlü oyuncu Beren Saat’ten geldi.

'İYİ NİYETLİ İNSANLAR'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Beren Saat, şunları söyledi: Oyuncu arkadaşlarımın projelerden çıkarıldığını, hesaplarına erişin engeli getirildiğini, gözaltına alındığını, soruşturmaların artacağını üzülerek öğreniyorum. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' şöyle dursun, hepsi Türkiye'nin iyiliğini isteyen, yetenekli, iyi niyetli insanlar olduklarına ben kefilim.

Kaynak: Haber Merkezi