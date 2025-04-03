TRT Bir Oyuncunun Daha İşine Son Verdi, Listedeki Dördüncü İsim Bakın Kim Oldu
TRT’nin boykot nedeniyle işine son verdiği ünlü oyunculara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, boykota verdiği destek sonrasında TRT’nin Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile başlayan, üniversite öğrencilerinin desteğiyle devam eden boykot süreci sosyal medyada gündem oldu.
2 Nisan tarihli ‘ekonomik boykota’ çok sayıda ünlü isim de destek verdi. TRT’deki Teşkilat dizisinin başrol oyuncusun Aybüke Pusat, boykot paylaşımı sonrasında dizinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat ile başlayan süreç ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın TRT’nin çekimi başlayan dizisi Muhabir’in kadrosundan çıkarılmasıyla devam etti.
Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ın ardından TRT’nin bir diğer dizi oyuncusu Baran Kuzum da boykot çağrısı yaptığı için Tabii için çekilecek "Bir Ruh Macerası" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine TRT de bir oyuncu için daha harekete geçti. TRT’de yayınlanacak Muhabir dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da kadrodan çıkarıldı.