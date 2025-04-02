Furkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptıktan sonra TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat'a sevgilisi Furkan Andıç'tan destek mesajı geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Furkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek

TRT'nin Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aybüküe Pusat, Instagram hesabından 2 Nisan'da alışveriş yapılmamasına yönelik boykot çağrısına destek verdi. Pusat daha sonra bu paylaşımını kaldırsa da dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Pusat'ın kadrodan çıkarılmasına tepkiler sürerken, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç'tan destek paylaşımı geldi. Furkan Andıç'ın paylaşımı şu şekilde:

Furkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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