Furkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek

TRT'nin Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aybüküe Pusat, Instagram hesabından 2 Nisan'da alışveriş yapılmamasına yönelik boykot çağrısına destek verdi. Pusat daha sonra bu paylaşımını kaldırsa da dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Pusat'ın kadrodan çıkarılmasına tepkiler sürerken, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç'tan destek paylaşımı geldi. Furkan Andıç'ın paylaşımı şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi