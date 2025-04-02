Özgür Özel Trabzon'da Konuşuyor: 'Bu Akşam Derbi İzlemek İçin ATV’yi Açmayacağız'

Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak’ın cenaze törenine katılmak üzere Trabzon’a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özgür Özel, gündemdeki olayları değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İktidarı değiştirdikten sonra yapacaklarımızdan bir tanesi, o ağacın altında yanına oturup onu türkülerini seslendireceğiz. Bazen bir kamu görevlisi yanlış yapar. Siyasi parti söylemi kabullenmiyorsa soruşturma açılır. Çatalca müftüsü denilen nesne, insanlık dışı mahluk Volkan Konak için sahnede gebermiş diyecek kadar haysiyetsizleşmiştir.

Bugün ablaları ağlayarak bunu söylediler. Hala adam Çatalca Müftülüğü yapıyor. Türkiye Volkan Konak için ağlıyor. Sen ona geberdi diyen bu kişiye hiçbir şey demiyorsun. Yani Recep Tayyip Erdoğan da buna gebermiş mi diyor? Öyle mi?

Boykot anayasal haktır uyan uyar uymayan uymaz. Saraçhane’deki listemizin arkasındayız. Kendi ilan ettiğimiz boykot dışında üniversite öğrencilerinin genel boykot çağrısına da destek veriyoruz. Ne sonuç alınacak göreceğiz.

Listelere dikkat edelim bazıları sahte listeler paylaşıyor. Yarın gençlerin başka kararları olur destekleriz. Biz ATV’yi boykot ediyoruz, başka yerden yayın varsa açarız ama bu akşam Fenerbahçe- Galatasaray maçını izlemek için ATV’yi açmayacağız. Fenerbahçe’yi bugün gönlümden destekleyeceğim. ATV’nin bugün parasına para katmayacağız. Bugün ATV'ye reklam veren firmaların gönlümüzde yeri olmayacak'

Gençler fişleneceğim diye korkuyor, korkmasınlar. Dün akşam Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapmış, hemen bugün Aybüke Pusat’ın ekmeğiyle oynamışlar. Aybüke kardeşimiz nerede oynarsa ona rekorlar kırdıracağız.

Kaynak: Haber Merkezi