Bahçeli'den 24 Maddede 'Türkiye Partisi' Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Türkgün gazetesinde yayımlanan yazısında Bahçeli, "Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye'dir. Her parti 'Türkiye partisi' olmak mecburiyetindedir." dedi.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında terörü tamamen bitirmiş bir Türkiye'yi inşa etmenin, etnik ve dini kökenine, siyasi aidiyetine, mezhebine, meşrebine bakmaksızın her bir vatandaşın hayrına olduğunu ifade eden Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönündeki gayret sürmekte, Türkiye önemli bir eşiği aşmak için milli, sosyal ve siyasi titizlikle faaliyet yürütmektedir. Ya terör ya demokrasi ya silah ya siyaset yönündeki tercihlerin ortaya konulacağı bu süreç, silahsız ve terörsüz Türkiye'de siyasetin ve siyasi partilerin nasıl olması, nelere dikkat etmesi gerektiğini de gündeme getirmektedir. Terörsüz Türkiye, terörü geçmişiyle normalleştirmek değil, tüm varlığıyla, fiil ve eylemleriyle, katliamlarıyla lanetlemek, hayatın her yerinden ve zihinlerden çıkarmaktır. Tam demokrasi böyle bir zihinsel ve sosyal iklimde istendiği gibi gelişebilecektir." dedi.

'TÜRKİYE PARTİSİ' ÇAĞRISI

Bahçeli, "Türkiye partisi olmak Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş olmakla hukuken sağlansa da 'Türkiye Partisi' kavramsallaştırmasının altında yatan temel motivasyon, Türkiye Cumhuriyeti'ne, ortak tarih ve kültüre, gelecek tasavvuruna ve ortak yaşama iradelerine bağlılık, bu anlamda kurulan duygudaşlıktır. Bu doğrultuda tüm partilerin, öncelikle şiddetten arınması, her türlü silahlı örgütle ilişkisini tamamen kesmesi ve demokratik meşruiyet üzerinden siyaset yapması gerekir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, Türkiye partisinden beklenenleri de 24 maddede açıkladı:

-Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık.

-Türkiye’nin hukuk düzenine uygun hareket etme.

-Ortak tarih, kültür ve medeniyete, gelecek tasavvuruna, birlikte yaşama iradesine güçlü vurgu, tasada ve kıvançta bir olma yönünde duygudaşlık.

-Vatandaş odaklılık

-Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye’nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması

-Milli birliği içselleştirme

-Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme, amaçları için terörü yöntem olarak görenleri lanetleme

-Türkiye’yi temsil noktasında milli hedef ve politikalara göre hareket etme

-Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, daha müreffeh bir ülke olması, huzur ve güvenliği, beka ve birlikteliği için çalışma

-Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama

-Anayasal düzene, hukuk normlarına uygun söylem geliştirme

-PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama

-Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat

-Türkiye’nin birliği, bekası ortak geleceği ve güçlü Türkiye için çaba sarfetme

-Siyasete katılımı artırma, teşkilatlarında çeşitliliği sağlama

-Etnik temelli siyaseti çağrıştıran unsurlardan vaz geçme

-Devlet kurumlarıyla iletişimi güçlendirme

-Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme

-Parti programlarında istiklal marşı okuma, Türk bayrağı asma gibi ritüelleri yerine getirme

-Kurucu değerlere Atatürk’e sahip çıkmak

-Şehidine ağlamak, milli maç galibiyetine sevinmek

-Milli sınırlar içinde üniter yapıda birlikte yaşama iradesine inançla bağlı olmak, tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrak ta birleşmek, anayasanın ilk üç maddesindeki kurucu ilkere sadık olmak

-Güçlü Türkiye ve müreffeh toplum için politika geliştirmek

-Kısaca Önce ülkem ve milletim diyebilmek hep birlikte Türkiye’ye inanmaktır.

'HER PARTİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMALI'

"Bir partinin veya yönetimin, silahlı unsurların gölgesinde olmadan, halkın özgür iradesiyle desteklenmesi ve şiddet kullanmadan siyaset yapması, demokratik meşruiyet açısından temel gerekliliktir." değerlendirmesini yapan Bahçeli, "Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Bir milletin milli ve manevi değerler manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merkezi siyaseten ifade etmek demektir. Milli duruş ve ortak değerlerin merkezde yer aldığı Türk siyaset arenasında her siyasi parti, kendisini bu merkeze göre tanımlamak zorundadır." dedi.

'ŞEHİRDEKİ VANDALİST ANLAYIŞ DA BİTMELİ'

- "Yalnızca dağdaki terörün değil, şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzem"

22 Ekim 2024'te TBMM Grup toplantısında yapılan çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' girişiminin, İmralı'nın DEM aracılığıyla yaptığı terör örgütü PKK'nın feshi ve silah bırakma çağrısıyla önemli aşamaya geldiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"İmralı'nın açıklamasında ayrı devlet, federasyon, herhangi bir şekilde özerklik ya da kültüralist talepler olmaksızın örgütü silah bırakmaya çağırması, Türkiye'de yeni sürecin başlaması için önemli adım olmuştur. Bu sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan ya da sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının da tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terörün değil, şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir. Siyasetin doğasında yer alan ve hukukla bir kesişim kümesine işaret eden hakkaniyet ve hak arama ilkelerinin şiddetsiz şekilde anlamlandırılması bir zarurettir."

'SİVİL ANAYASA' AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm siyasal partilerin sivilleşmesi gerektiğini aktardı. Sivil siyasetin yıllarca Türkiye'de askeri vesayetten kurtulma anlamında kullanıldığına dikkati çeken Bahçeli, "Darbe anayasası yerine yeni sivil anayasa hazırlanması Türk demokrasisi için zarurettir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA