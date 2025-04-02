En Merak Edilen Soru! Bu Pazar Seçim Olsa... Fark Açılıyor, İşte Türkiye'nin Birinci Partisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolar gittikçe büyüdü, bazı markalar için boykot alarmları verildi. Bugün ise Türkiye geneli için tam boykot günü...

Siyaset arenasında durum buyken en merak edilen ise bu durumun seçim anketlerine nasıl yansıdığı oldu. ASAL Araştırma, bu sorunun yanıtını bulmak için 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Anketin 'kararsızlar dağıtılmadan önceki' sonuçlarına göre CHP yüzde 21.7 ile birinci sırada yer alıyor. AKP ise yüzde 19.8 ile CHP'yi izliyor. İşte anketin sonuçları: (Kararsızlar dağıtılmadan önce)

CHP: Yüzde 21.7

AKP: Yüzde 19.8

DEM Parti: Yüzde 6.0

MHP: Yüzde 5.1

İYİ Parti: Yüzde 3.5

Zafer Partisi: Yüzde 2.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 2.1

Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 34.5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra da sonuç değişmedi. CHP yüzde 33.1 ile birinci sırada; AKP yüzde 30.2 ile ikinci sırada yer aldı. İşte kararsızlar dağıtıldıktan sonra siyasi partilerin oy oranları:

CHP: Yüzde 33.1

AKP: Yüzde 30.2

DEM Parti: Yüzde 9.2

MHP: Yüzde 7.8

İYİ Parti: Yüzde 5.3

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.0

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.7

Anahtar Parti: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 3.2

Kaynak: Haber Merkezi