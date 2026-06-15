ABD ve İran'dan Tarihi Açıklama: Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de Atılacak

ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran tarafı da anlaşmayı doğrulayarak, resmi imza töreninin cuma günü İsviçre'de yapılacağını duyurdu.

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ABD ve İran'dan Tarihi Açıklama: Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de Atılacak
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın."

İRAN DUYURDU: RESMİ TÖREN İSVİÇRE'DE

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'yle anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, "Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı" ifadesine yer verildi.

BİR AÇIKLAMA DA PAKİSTAN'DAN

Bu arada ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek" dedi.

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Kaynak: AA

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