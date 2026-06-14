Özgür Özel'in Yol Haritası Ortaya Çıktı: Birinci Yedek Parti Hazır, İkincisi de Kurulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilmesinin ardından Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair belirsizlik de devam ediyor.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında yeni parti iddiaları hakkında dikkati çeken bir kulis bilgisi aktardı.

BİR PARTİ HAZIR, İKİNCİSİ YOLDA

Özgür Özel ve ekibinin yol haritası belli olmaya başladığını belirten Zeyrek, "Yeni parti hazır, Özgür Özel ve ekibi o yedeklemeyi yaptı. İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var" bilgisini aktardı.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN YANIT

Zeyrek, Demokrat Parti iddiası ile ilgili Genel Başkan Gültekin Uysal'ın yanıtını aktardı. Uysal'ın, "Böyle bir görüşme olmadı aramızda" ifadesiyle söz konusu iddiaları reddettiği öğrenildi.

İKİ PARTİNİN DE BİNALARI TUTULDU

Zeyrek, şunları söyledi: "Özgür Özel’in yakınındaki isimlerle konuştum, 'Hazır. Parti konusu tamam, o iş çözüldü' dendi. Ankara’da iki tane bina tuttular. Bir tanesi kurulacak parti için, diğeri de hazır parti için hazırlanacak. Bir tane parti binası Çukurambar tarafında, diğeri de siyasi partilerin yeni gözdesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde."

Kaynak: Nefes