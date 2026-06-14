Özgür Özel'in Yol Haritası Ortaya Çıktı: Birinci Yedek Parti Hazır, İkincisi de Kurulacak
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin her ihtimale karşı yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Seçimlere girme hakkı bulunan hazır bir partinin bulunduğu bununla birlikte tedbir amaçlı yeni bir parti kurulmasının da gündemde olduğu ve bu partilerinin binalarının tutulduğu iddia edildi.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilmesinin ardından Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair belirsizlik de devam ediyor.
Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında yeni parti iddiaları hakkında dikkati çeken bir kulis bilgisi aktardı.
BİR PARTİ HAZIR, İKİNCİSİ YOLDA
Özgür Özel ve ekibinin yol haritası belli olmaya başladığını belirten Zeyrek, "Yeni parti hazır, Özgür Özel ve ekibi o yedeklemeyi yaptı. İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var" bilgisini aktardı.
GÜLTEKİN UYSAL'DAN YANIT
Zeyrek, Demokrat Parti iddiası ile ilgili Genel Başkan Gültekin Uysal'ın yanıtını aktardı. Uysal'ın, "Böyle bir görüşme olmadı aramızda" ifadesiyle söz konusu iddiaları reddettiği öğrenildi.
İKİ PARTİNİN DE BİNALARI TUTULDU
Zeyrek, şunları söyledi: "Özgür Özel’in yakınındaki isimlerle konuştum, 'Hazır. Parti konusu tamam, o iş çözüldü' dendi. Ankara’da iki tane bina tuttular. Bir tanesi kurulacak parti için, diğeri de hazır parti için hazırlanacak. Bir tane parti binası Çukurambar tarafında, diğeri de siyasi partilerin yeni gözdesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde."
Kaynak: Nefes