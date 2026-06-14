Özgür Özel Hakkında Bomba İddia: 'Üç Parti Hazır, Çankaya'da Ofis Tutuldu'

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CHP’de yaşanan bölünmenin gölgesinde, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için hazırlık yaptığı Ankara kulislerinde konuşuluyor. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yeni bilgileri paylaştı.

Özel ve ekibinin bir değil üç partiyle hareket edeceğini söyleyen Burhan, "‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz' dediler. Bu yüzden de iki tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Burhan devamında şu ifadeleri kullandı: "Konuyla ilgili çok önemli bir isimle görüştüm. Özgür Bey’e yakın bir yöneticiyle görüştüm. Herkesin merak ettiği bir konu var: Yeni partinin binası nerede olacak? Biz ilk defa TV100’de yeni partinin adresini verelim. Yeni parti Atakule, Yıldız civarında, Çankaya’da olacak. Yeni partinin ofisi Atakule yakınlarında tutuldu."

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Kaynak: Haber Merkezi