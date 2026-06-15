Madenci Eyleminde Korku Dolu Anlar! Silah Sesleri Yükseldi

Edirne'de haklarını alamadıkları gerekçesiyle açlık grevi yapan Özşen Madencilik işçilerinin eyleminde korku dolu anlar yaşandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçiler ve ailelerinin olduğu alanda iki ayrı silahtan üç el ateş açıldığını açıkladı.

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Edirne'de ücret, fazla mesai ve kıdem tazminatı alacakları için eylem yapan Özşen Madencilik işçilerinin direnişi 26'ncı gününe girerken, sahada gerilimi artıran bir olay yaşandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçiler ve ailelerinin bulunduğu alanda silahla ateş açıldığını açıkladı.

Sendikanın açıklamasına göre, maden sahasında açlık grevini sürdüren işçileri ziyaret eden ailelerin idare binasına yönelmesinin ardından gerginlik çıktı. Açıklamada, işletme içerisinde bulunan bazı kişilerin işçiler ve ailelerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, iki ayrı silahtan üç el ateş edildiği iddia edildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirirken, işçilerin ve ailelerinin maden sahasındaki direnişi sürdürdüğünü duyurdu.

'İKİ AYRI SİLAHTAN ÜÇ KEZ ATEŞ AÇILDI'

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'dan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Çocukların, kadınların ve işçilerin olduğu yerde iki ayrı silahtan üç kez ateş açıldı. Bu saldırı Özem Maden işçilerine, ailelerine ve çocuklarına değil, bütün işçi sınıfına yönelmiş bir saldırıdır. İşçilerin alın terini gasp edip hak arayan ailelerin üzerine silah ve çete gönderenler bilsin ki bu direniş büyüyecek, bu arkadaşlar kazanacak, bütün Türkiye bunu görecek."

Kaynak: Haber Merkezi

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