Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılmasına Bir Tepki de AKP İçinden: 'Ne İstediniz Kızcağızdan?'

Türkiye'de 'boykot' tartışmaları sürerken, boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın kadrodan çıkarılmasına ilişkin AKP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. AKP'li Mücahit Birinci, "Ne istediniz kızcağızdan?" dedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılmasına Bir Tepki de AKP İçinden: 'Ne İstediniz Kızcağızdan?'

Öğrencilerin çağrısının ardından pek çok siyasi parti ve ünlü ismin de destek verdiği ‘ekonomik boykot’a bir destek de oyuncu Aybüke Pusat’tan gelmişti. Pusat paylaşımını daha sonra silse de TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın dizinin kadrosundan çıkarılmasına bir tepki de AKP içinden geldi. AKP’li Mücahit Birinci, “Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki?” sorusunu sordu.

‘Fikri iktidar’ için yol üretilmesi gerektiğini söyleyen Birinci, “Bu yavrucakların meseleleri tahlil edecek idrakleri yok ki? Ne istediniz kızcağızdan” dedi.

Birinci’nin paylaşımı şöyle:

Boykota Destek Vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan ÇıkarıldıBoykota Destek Vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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