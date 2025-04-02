Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılmasına Bir Tepki de AKP İçinden: 'Ne İstediniz Kızcağızdan?'

Öğrencilerin çağrısının ardından pek çok siyasi parti ve ünlü ismin de destek verdiği ‘ekonomik boykot’a bir destek de oyuncu Aybüke Pusat’tan gelmişti. Pusat paylaşımını daha sonra silse de TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın dizinin kadrosundan çıkarılmasına bir tepki de AKP içinden geldi. AKP’li Mücahit Birinci, “Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki?” sorusunu sordu.

‘Fikri iktidar’ için yol üretilmesi gerektiğini söyleyen Birinci, “Bu yavrucakların meseleleri tahlil edecek idrakleri yok ki? Ne istediniz kızcağızdan” dedi.

Birinci’nin paylaşımı şöyle:

Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki? @trt



Valla bana kalırsa bu dizicilerle uğraşmaktan çok, bunların başına çöreklenmiş jakoben, tekçi zihniyeti alt etmek lazım. Fikri iktidar için bir yol haritası üretmek lazım. Garibanlarla uğraşmak boş iş.



Bu yavrucakların… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi