Düzce'de Feci Kaza,6 Kişi Yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Düzce'de Feci Kaza,6 Kişi Yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. T.Ç. (36) idaresindeki otomobil ile Ö.T. (38) yönetimindeki otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Kurtsuyu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.T. (36), Z.T. (8), M.T. (5) ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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