3 Günde 50 Bin Kişi Akın Etti

Kahramanmaraş'ta yer alan Ali Kayası Cam Teras'ı bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yer 3 günde 50 bin kişiyi ağırladı.

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3 Günde 50 Bin Kişi Akın Etti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 160 metre yükseklikteki sarp kayalıkların zirvesinde kurulu Ali Kayası Cam Seyir Terası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam teras, birçok ilden ziyaretçinin ilgisini görüyor.

Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan cam teras, 3 günde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı. Trabzon'dan Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kahramanmaraş'a gelen Mehmet Fatih Çalık, ilk defa ziyaret ettiği cam terasın manzarası ve yüksekliğinden etkilendiğini söyledi.

Eşiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çalık, "Kahramanmaraş'a gelmek isteyen herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Hem eşsiz manzarası hem de doğası çok bizi etkiledi." dedi.

Kaynak: AA

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