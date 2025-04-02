Hasta Ziyaretinde Kavga: Polis Güçlükle Ayırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi'nde akılalmaz bir kavga yaşandı. Yoğun bakımda yatan hastalarını görmeye gelen aile üyeleri, hastane içerisinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve hastane dışına taştı. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kaldı.

Vatandaşlar panikle polis ekiplerine haber verdi. Durumu kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, tarafları güçlükle ayırarak olayın daha fazla büyümesini engelledi.

Kaynak: İHA