Kayıp Yaşlı Adamı Arama Çalışmalarında Üçüncü Gün

Burdur'da 3 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Gülesir'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Kayıp Yaşlı Adamı Arama Çalışmalarında Üçüncü Gün

Burdur'da 3 gün önce kayıp ihbarı verilen Hilmi Güleşir'i (63) arayan ekipler çalışmalarını Burdur Gölü'nde yoğunlaştırdı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Konya ve Antalya il emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıçlar da su altından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekipleri ise bot ile gölde dolaşarak sonar cihazı destekli tarama gerçekleştiriyor. Kayıp kişiye ulaşmak için yaklaşık 100 kişilik ekip çalışma yapıyor.

Kayıp Hilmi Güleşir'in oğlu Hüseyin Güleşir AA muhabirine, yaşadıkları tartışma sonucu babasının evi terk ettiğini, otostopla göle geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Babasını şehir merkezindeki evlerine bulamayınca ihbarda bulunduklarını anlatan Güleşir, "Ceketini göl kenarında bulduk. AFAD ekipleri, dalgıçlar teknelerle gölde arama yapıyor. Artık umudumuzu da kaybetmeye başladık. Lütfen bizi duyuyorsan babacım gel. Sana bir kızgınlığımız yok. Yeter ki bize hayatta olduğunu bildir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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