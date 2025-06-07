Düğün Salonunda Vahşet: Ölü ve Yaralılar Var

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda yaşanan silahlı saldırı, ilçeyi yasa boğdu. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Sare Düğün Salonu'nda meydana gelen olayda, A.A. isimli şahıs elindeki silahla salona girerek etrafa ateş açtı.

KURTARILAMADI

Saldırı sonucu 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Adnan Pekgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan A.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA