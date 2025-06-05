Çeşme’de İş İnsanı Fatih Fil’e Silahlı Saldırı Kamerada: Şüpheli Aranıyor

İzmir Çeşme’de iş insanı Fatih Fil, Alaçatı’da silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Fil bacağından vurulurken, şüpheli kaçtı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da, iş insanı Fatih Fil’e yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 4 Haziran 2025 akşamı saat 20.30 sıralarında Hacı Memiş Caddesi’nde meydana geldi. Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürürken, arkasından yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Fil, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatih Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fil’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin Fil’in arkasından yaklaşarak ateş ettiği, Fil’in yere düştüğü ve saldırganın kaçtığı anlar net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, sokakta bulunan bir kadının panikle kaçıştığı, Fil’in arkadaşının ise şüpheliyi yakalamak için peşinden koştuğu anlar da kayıtlarda yer aldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler doğrultusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Fatih Fil’in ise iş dünyasındaki bağlantıları ve olası bir husumet nedeniyle hedef alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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