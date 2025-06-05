Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile 35 yaşındaki Mehmet Alpaslan’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alpaslan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Alpaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alpaslan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA