İzmir'de İş İnsanına Silahlı Saldırı: Kafede Otururken Vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı'nın en yoğun bölgelerinden Hacı Memiş Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, bölgede büyük panik yarattı. Bir kafede oturan iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan, kafeye yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Fil'in bacağına isabet eden iki kurşunla yere yığıldığı öğrenildi. Olayın ardından saldırgan hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, saldırının sebebine ilişkin olasılıkları değerlendirirken, mahalle esnafı ve görgü tanıklarının ifadesine başvuruluyor. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA