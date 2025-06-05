Otomobil Emniyet Şeridindeki Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Bolu'da emniyet şeridinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden T.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde duran 3 otomobile çarptı.

86 yaşındaki Kazada N.Ö. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden N.Ö.’nün cenazesi ise morga götürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yoğun akıcı şekilde sağlanmaya başladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA