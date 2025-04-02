Gümüşhane'de Heyelan Sonrası Acil Önlem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldiği için çift yönlü ulaşıma kapanan yolun açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince, dün Kelkit-Erzincan devlet yolunun 23'üncü kilometresinde sağanak sonrası meydana gelen olayın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Özel İdaresi Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran ile yoldaki çalışmaları inceledi.

Vali Baruş, heyelan gelen bölgede tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Akşam saatlerinde başlayan çalışmaların hala devam ettiğini aktaran Baruş, "Yolun kenarında servis yolu açılması gerekiyor. Bugün toprak çalışması sona erecek. Yarın da zeminin malzemeleriyle birlikte dolgu yapılması neticesinde alttan geçen suyun tahliyesi yapılacak ve yol zemini sağlam hale getirilecek. Perşembe günü itibarıyla da servis yolu trafiğe açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA