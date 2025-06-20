Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "e-Kira Sözleşmesi" uygulaması, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira sözleşmesi süreçlerinde yeni bir dönemi başlattı. Noter masraflarını ve uzun evrak işlemlerini ortadan kaldıran bu sistemle birlikte sözleşmeler, e-Devlet üzerinden ücretsiz ve saniyeler içinde hazırlanabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılının Kasım ayında ilk fazıyla devreye alınan uygulama, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Sistem üzerinden taşınmaz sahipleri, e-Devlet platformu aracılığıyla kira sözleşmelerini hızlı ve güvenli bir şekilde düzenleyip kiracı ve varsa kefilin onayına sunabiliyor. İşlem tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için fiziki evrak ya da noter onayı gerektirmiyor.
EMLAKÇILAR DA SÜRECE DAHİL EDİLDİ
9 Mayıs itibarıyla başlatılan ikinci faz kapsamında, emlak danışmanları ve yetkili kişiler de kira sözleşmesi hazırlayabiliyor. Bu düzenleme, taşınmaz kiralama sürecini kolaylaştırırken, aynı zamanda yetki belgesi doğrulama sistemiyle işlemlerde güvenliği artırıyor.
ZAMAN DAMGALI VE BARKODLU BELGE ÖZELLİĞİ
e-Kira uygulamasıyla oluşturulan sözleşmeler, zaman damgalı ve barkodlu olarak düzenleniyor. Bu belgeler, e-Devlet üzerinden doğrulanabiliyor ve yetkisiz kişilerin sürece dahil olmasını engelliyor. Vatandaşlar ayrıca emlak danışmanlarının yetki belgelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.
81 İLDE KULLANIMA AÇILDI, 20 BİNİ AŞKIN SÖZLEŞME OLUŞTURULDU
e-Kira uygulaması, başlatıldığı günden itibaren Türkiye genelinde 81 ilde devreye alındı. Kısa sürede 20.979 kira sözleşmesi sistem üzerinden onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın tamamen yerli yazılımlarla geliştirildiğini vurgulayarak, sistemin ilerleyen dönemde tüzel kişilikleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.
ŞİMŞEK: BELGE MASRAFI OLMADAN, GÜVENLİ VE HIZLI
Bakan Mehmet Şimşek, uygulamanın vatandaş odaklı bir anlayışla geliştirildiğini belirterek, “e-Kira sayesinde kira sözleşmeleri artık mekândan bağımsız, hızlı, güvenilir ve ek bir belge masrafı olmadan yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.
MALİYETLER SIFIRLANDI, GÜVENLİK ARTIRILDI
Yeni sistem, özellikle noter masrafı gibi kalemlerde yaşanan harcamaları ortadan kaldırarak kullanıcılarına hem maliyet hem de zaman avantajı sunuyor. Aynı zamanda e-Devlet’in sağladığı kimlik doğrulama ve belge güvenliği sayesinde, taraflar arasındaki kira işlemleri daha şeffaf ve denetlenebilir hale geliyor.