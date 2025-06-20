Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu

MALİYETLER SIFIRLANDI, GÜVENLİK ARTIRILDI

Yeni sistem, özellikle noter masrafı gibi kalemlerde yaşanan harcamaları ortadan kaldırarak kullanıcılarına hem maliyet hem de zaman avantajı sunuyor. Aynı zamanda e-Devlet’in sağladığı kimlik doğrulama ve belge güvenliği sayesinde, taraflar arasındaki kira işlemleri daha şeffaf ve denetlenebilir hale geliyor.