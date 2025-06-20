ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın
Son dönemde artan ATM dolandırıcılıkları, kullanıcıların maddi güvenliğini ciddi şekilde tehdit ederken, uzmanlardan dikkat çekici bir uyarı geldi. Kartınızı cihaza takmadan önce yapılacak basit bir işlem, dolandırıcıların kurduğu tuzakların önüne geçebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcılık girişimleri her geçen gün daha sofistike hale gelirken, özellikle banka ATM’leri dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. En yaygın tekniklerden biri ise kart yuvalarına gizlice yerleştirilen kopyalama aparatları. Bu aparatlar, kart üzerindeki manyetik şerit veya çipteki bilgileri taklit ederek kopyalayabiliyor.
ATM dışarıdan normal görünse de, içerisine yerleştirilen sahte okuyucular kullanıcıların bilgilerini çalmak için oldukça etkili bir tuzak oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, ATM kullanımı öncesinde ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
KARTI TAKMADAN ÖNCE 'İPTAL' TUŞUNA BASIN
ATM dolandırıcılığına karşı alınabilecek en basit ve etkili önlemlerden biri, kartı takmadan önce “İPTAL” tuşuna basmak. Uzmanlara göre, bu işlem, ATM cihazının sahte bir yazılım ya da donanım ile manipüle edilip edilmediğini test etmeye yardımcı olabilir.
Eğer cihaz sahte bir şekilde değiştirilmişse, bazı durumlarda “İPTAL” komutu ATM’nin çalışmasını engelleyerek sistemin kendini devre dışı bırakmasını sağlayabilir. Bu yöntem sayesinde işlem başlamadan önce olası bir dolandırıcılığın farkına varma şansı elde edilebilir.
QR İŞLEMLERİ GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR
Teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok banka, kullanıcılarına QR kod üzerinden işlem yapma imkânı sunuyor. Bu yöntemle ATM'de fiziksel kart kullanmadan para çekmek ya da transfer gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Fiziksel temasın olmaması, kart bilgilerinin kopyalanması riskini ortadan kaldırıyor. Bu sayede dolandırıcılık ihtimali minimuma indirilmiş oluyor. QR kod teknolojisinin kullanımı hem güvenli hem de hızlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.
ŞÜPHELİ DURUMLARDA BAŞKA ATM TERCİH EDİN
Uzmanlar, ATM kullanımında dikkat edilmesi gereken en temel noktaları şöyle özetliyor:
Kartı takmadan önce “İPTAL” tuşuna basarak cihazın tepkisini gözlemleyin.
Kart yuvasında gevşeklik ya da alışılmadık bir parça varsa işlem yapmayın.
Etrafınızda sizi izleyen ya da yaklaşan şüpheli biri varsa ATM kullanımını erteleyin.
QR kod teknolojisini kullanarak kartınızı riske atmadan işlem yapmayı tercih edin.
Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, işlemi durdurun ve bankaya bilgi verin.