ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın

QR İŞLEMLERİ GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok banka, kullanıcılarına QR kod üzerinden işlem yapma imkânı sunuyor. Bu yöntemle ATM'de fiziksel kart kullanmadan para çekmek ya da transfer gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Fiziksel temasın olmaması, kart bilgilerinin kopyalanması riskini ortadan kaldırıyor. Bu sayede dolandırıcılık ihtimali minimuma indirilmiş oluyor. QR kod teknolojisinin kullanımı hem güvenli hem de hızlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.