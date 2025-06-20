Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte

EXXEN EN ÖNEMLİ İKİ İÇERİĞİNİ KAYBETTİ

Daha önce "Gibi" dizisinin Exxen'den ayrılacağı açıklanmıştı. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde yer aldığı dizi, platformun en çok izlenen yapımlarından biriydi. Şimdi ise Hasan Can Kaya’nın ayrılığı Exxen açısından ikinci büyük darbe olarak değerlendiriliyor.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hasan Can Kaya’nın Exxen’den ne kadar kazandığı net olarak bilinmese de, ünlü komedyen geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllık 30 milyon TL vergi ödediğini açıklamıştı. Vergi uzmanlarına göre bu beyana göre Kaya’nın yıllık geliri 70 ila 80 milyon TL arasında değişiyor.