Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte
Fenerbahçe As Başkanlığı'ndan ayrılan Acun Ilıcalı'ya bir darbe de Exxen'den geldi. Önce "Gibi", şimdi ise "Konuşanlar" platforma veda ediyor. Hasan Can Kaya'nın, yeni bir dijital mecra arayışına girdiği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı, hem spor dünyasında hem de dijital medya alanında sarsıcı kayıplar yaşamaya başladı. Fenerbahçe As Başkanlığı görevinden istifasının ardından, sahibi olduğu Exxen platformu da ciddi darbeler aldı. İlk olarak büyük ilgi gören “Gibi” dizisi platformdan ayrıldı. Şimdi ise milyonlarca izleyicisi olan “Konuşanlar” programının da Exxen’e veda edeceği konuşuluyor. Bu gelişmeler, Ilıcalı'nın medya imparatorluğunda taşları yerinden oynatabilir
HASAN CAN KAYA DA YOLLARINI AYIRIYOR
Pandemi sürecinde YouTube’da yakaladığı başarıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programıyla Exxen’e transfer olmuştu. Yıllardır aynı platformda izleyiciyle buluşan program, artık yoluna başka bir dijital mecra ile devam edecek. Kaya’nın bu kararı almasında gelen yeni tekliflerin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak komedyen henüz yeni bir platformla resmi sözleşme imzalamadı.
EXXEN EN ÖNEMLİ İKİ İÇERİĞİNİ KAYBETTİ
Daha önce "Gibi" dizisinin Exxen'den ayrılacağı açıklanmıştı. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde yer aldığı dizi, platformun en çok izlenen yapımlarından biriydi. Şimdi ise Hasan Can Kaya’nın ayrılığı Exxen açısından ikinci büyük darbe olarak değerlendiriliyor.
KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI
Hasan Can Kaya’nın Exxen’den ne kadar kazandığı net olarak bilinmese de, ünlü komedyen geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllık 30 milyon TL vergi ödediğini açıklamıştı. Vergi uzmanlarına göre bu beyana göre Kaya’nın yıllık geliri 70 ila 80 milyon TL arasında değişiyor.
SEKTÖRDE TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR
Gibi ve Konuşanlar gibi yüksek izlenme oranlarına sahip iki yapımın Exxen'den ayrılması, dijital platform dünyasında önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanıyor. Gözler şimdi Hasan Can Kaya’nın yeni sezonda hangi platformda yoluna devam edeceğine çevrildi.