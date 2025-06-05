KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025: Hangi İlde Saat Kaçta Kılınacak?

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Başkent Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat 05.55’te, İstanbul’da 06.08’de, İzmir’de ise 06.22’de kılınacak. Çanakkale’de bayram sabahı namaza durulacak saat 06.20, Iğdır’da ise bu vakit biraz daha erken, 05.10 olacak.

81 İLDE KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Türkiye genelinde Kurban Bayramı namaz vakitleri şu şekilde belirlendi:

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.39

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.15

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.13

Artvin: 05.16

Aydın: 06.20

Balıkesir: 06.16

Bartın: 05.53

Batman: 05.27

Bayburt: 05.25

Bilecik: 06.06

Bingöl: 05.27

Bitlis: 05.22

Bolu: 05.58

Burdur: 06.11

Bursa: 06.10

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.45

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.16

Elazığ: 05.33

Erzincan: 05.29

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.05

Gaziantep: 05.44

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.27

Hakkari: 05.17

Hatay: 05.51

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.08

İzmir: 06.22

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.53

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.48

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.46

Kırıkkale: 05.53

Kırklareli: 06.13

Kırşehir: 05.52

Kocaeli: 06.05

Konya: 06.01

Kütahya: 06.08

Malatya: 05.37

Manisa: 06.20

Mardin: 05.30

Mersin: 05.55

Muğla: 06.20

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.51

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.22

Sakarya: 06.03

Samsun: 05.38

Siirt: 05.24

Sinop: 05.40

Sivas: 05.39

Şanlıurfa: 05.38

Şırnak: 05.22

Tekirdağ: 06.14

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.25

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.12

Van: 05.16

Yalova: 06.08

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55

YURT DIŞINDA KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025

Sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar da bayram namazı için sabah erkenden camilere akın edecek.

KKTC / Lefkoşa: 06.04

Almanya / Berlin: 05.34

İngiltere / Londra: 05.31

Bosna Hersek / Saraybosna: 05.42

Kaynak: Haber Merkezi