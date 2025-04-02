Çankırı'da Kaybolan 9 Yaşındaki Ayaz Her Yerde Aranıyor

Çankırı'da sabah saatlerinde evden çıkan 9 yaşındaki Ayaz'dan haber alınamıyor. Ekipler her yerde küçük çocuğu arıyor.

Çankırı'da Kaybolan 9 Yaşındaki Ayaz Her Yerde Aranıyor

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Çankırı'ya giden 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alınamıyor.

Küçük çocuğun Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktığı öğrenildi. Ailenin ihbarı üzerine köye ekipler sevk edildi.

Çankırı'da Kaybolan 9 Yaşındaki Ayaz Her Yerde Aranıyor - Resim : 1

Jandarma ve AFAD ekipleri köyde ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

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Kaynak: İHA

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