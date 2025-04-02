Çankırı'da Kaybolan 9 Yaşındaki Ayaz Her Yerde Aranıyor

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Çankırı'ya giden 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alınamıyor.

Küçük çocuğun Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktığı öğrenildi. Ailenin ihbarı üzerine köye ekipler sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri köyde ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

Kaynak: İHA