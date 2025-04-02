Gazeteci Kubilay Eldemirci Hayatını Kaybetti
Antalya'da Yüz Yüze Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Kubilay Eldemirci hayatını kaybetti. Eldemirci, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da 30 yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğine emek veren Kubilay Eldemirci (56) hayatını kaybetti.
Meslektaşlarının "gülen yüzü" olarak tanıdığı Kubilay Eldemirci geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılarak anjiyo olmuştu. Eldemirci, bu sabah saatlerinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Eldemirci için ikindi namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, gazeteci dostları, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Eldemirci'nin naaşı gözyaşları eşliğinde defnedildi.
Kaynak: İHA