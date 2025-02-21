Bakanlık Yurdunda Skandal: 4 Çocuk Ortadan Kayboldu

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ovaakça Çocuk Yurdu'nda kalan 15-17 yaş arasındaki dört kız çocuğunun 3 Şubat’tan bu yana kayıp olduğu bildirildi. Kayıp çocuklardan birinin, daha önce Manisa'da cinsel saldırıya uğrayarak devlet korumasına alınan ve pavyonda çalıştırılmaya zorlanan Didem olduğu ortaya çıktı.

PAVYONDAN KURTARILMIŞTI

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, Didem, 2022 yılında bir pavyondan kurtarılmış ve ardından İzmir Çiğli Çocuk Yuvası'na yerleştirilmişti. Geçen yıl İzmir Çigli Çocuk Yuvası’ndan Bursa Ovaakça Çocuk Yuvası’na gönderilen Didem, annesine, Bursa’daki yurt yönetiminden rahatsız olduğunu dile getirdikten sonra kayboldu.

AYDIN'A GİTMEK İSTEMEDİ

Didem’in annesi, 3 Şubat’taki kaybolma olayından önce Didem'e, yurt müdürü tarafından Aydın Çocuk Yuvası’na gönderileceğinin bildirildiğini, ancak Didem'in bu yeri istemediğini ve orada tekrar kötü şeyler yaşayacağından korktuğunu ifade ettiğini söyledi. Annesi, Bursa’ya giderek durumu yurt müdürüyle görüşerek anlattı, 20 gün sonraysa kızının kaybolduğunu öğrendi.

HASTANEDEN KAÇTI

6 Şubat’ta bir vatandaş, sokakta ağlayan Didem’i gördü ve annesine telefonla ulaşarak kız çocuğunu karakola teslim etti. Bursa Emniyeti’ne götürülen Didem, burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.

Didem ve onunla birlikte kaybolan 3 arkadaşının, yakın çevrelerine 'yurt yönetiminden rahatsız olduklarını, yönetimin kendilerine yönelik birtakım rahatsız edici davranışlarının olduğunu' söylediği de öğrenildi. Kayıp kız çocukları, haftalardır her yerde aranıyor ancak henüz bir iz bulunamadı.

Kaynak: Artı Gerçek