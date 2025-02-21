Erzurum'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı, 38 Kişi Hastanelik Oldu
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada yaralanan 38 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde Gültekin Yolcu'nun kullandığı yolcu otobüsü, yol kenarındaki önce demir bariyerlere çarptı, ardından şarampole yuvarlandı.
38 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yürekleri ağza getiren kazada 38 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Otobüsün kar ve buzlanmanın etkisiyle kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.
'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Horasan Kaymakamlığı, kaza sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kaynak: AA-DHA