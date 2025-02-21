İstanbul'da Ulaşıma Kar Engeli, Hepsi İptal Edildi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Akşam saatleri itibariyle etkisini iyice arttıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferleri iptal edildi.

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadeleriyle tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi