Sürücüler Dikkat 6 İlde Taşıtlara Trafik Yasağı Geldi, İşte Detaylar

Meteoroloji tüm yurdu kar yağışına karşı uyarmıştı. Sürücülere yollarda dikkatli olmaları için çağrıda bulunulurken pek çok ilde yollarda buzlanma meydana gelebileceği belirtilmişti.

Çok sayıda il ve ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı da felç etti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı geldiğini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bugün saat 13.00'ten, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar, iki gün boyunca kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi