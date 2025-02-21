Sürücüler Dikkat 6 İlde Taşıtlara Trafik Yasağı Geldi, İşte Detaylar

Kuvvetli kar yağışı yurdu etkisi altına alındı. Çok sayıda il ve ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Yollar ise adeta kayak pistine döndü. Olası olumsuz durumlara karşı yetkililerden uyarılar peş peşe gelirken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yolları 2 gün boyunca ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Son Güncelleme:
Sürücüler Dikkat 6 İlde Taşıtlara Trafik Yasağı Geldi, İşte Detaylar

Meteoroloji tüm yurdu kar yağışına karşı uyarmıştı. Sürücülere yollarda dikkatli olmaları için çağrıda bulunulurken pek çok ilde yollarda buzlanma meydana gelebileceği belirtilmişti.

Çok sayıda il ve ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı da felç etti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı geldiğini duyurdu.

Sürücüler Dikkat 6 İlde Taşıtlara Trafik Yasağı Geldi, İşte Detaylar - Resim : 1

Karayolları Genel Müdürlüğü; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Sürücüler Dikkat 6 İlde Taşıtlara Trafik Yasağı Geldi, İşte Detaylar - Resim : 2

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bugün saat 13.00'ten, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar, iki gün boyunca kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır."

Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz KeseceğizMeteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz KeseceğizGüncel

İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyorİstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece GeliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik yasak Kar Yağışı İstanbul Karayolları Genel Müdürlüğü
Son Güncelleme:
MSB'den Irak'ın Kuzeyine Operasyon, Teröristler Etkisiz Hale Getirildi MSB'den Irak'ın Kuzeyine Operasyon, Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor Artvin’i Kar Vurdu, 68 Köye Erişim Sağlanamıyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor