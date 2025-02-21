Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz Keseceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde bulutlu hava etkili olurken, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile bazı iç bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülebilir.

Rüzgar, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, doğu bölgelerde 2-4 derece daha düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunduğu konusunda da uyarılarda bulunuldu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütayha ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi